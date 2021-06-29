وزير التعليم": "التابلت" عنصر إداري بحت.. واستخدامه في الامتحان لتوفير مئات الملايين



أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التطوير ليس جهاز "التابلت"، إذ إنه ليس إلا مجرد أداة بينما التطوير يشمل تغيير نظام الأسئلة والتصحيح والتحضير للأسئلة، مشددًا على أن الكتابة سواء على ورق أو على "التابلت" ليس به فشل أو نجاح لمنظومة التطوير في التعليم.



وأشار "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نجاح التجربة ليس "التابلت"، لكنه قدرة مصر على تغييبر نوع الأسئلة والمذاكرة بشكل جديد مثلما يحدث في الكثير من الدول الأخرى، منوهًا إلى أنه بدلًا من حفظ الأسئلة والاجابات يكون هناك أسئلة تقيس فهم الطالب وقدرته المعرفية والثقافية.



وأضاف أن "التابلت" استخدامه لسبب إداري بحت، إذ إنه لكي يكون هناك فرصة للوصول للمحتوى، بينما استخدامه في الامتحان لكي نوفر مئات الملايين، مؤكدًا ان في الامتحان الورقي سيطبع 9 ملايين بابل شيت وسيكلفه كثيرًا، مشددًا على أن مخاوف الطلاب وأولياء الأمور سبب في تحوله لورقي.

