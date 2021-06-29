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أحمد موسى: "أقسم بالله نحن لانعطى الرئيس السيسى حقه.. ومهما نقول لن نوفيه"
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:37 م
داليا الحسين
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وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر طيلة 7 سنوات، متابعا «أقسم بالله نحن لا نعطي الرئيس حقه، ومهما نقول لا نوفيه ولا يأتي واحد من مليون مما يستحقه.
وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،البلد لا تنام، بل تواصل الليل بالنهار في تنفيذ المشروعات القومية.
وأضاف أن مصر حققت إنجازات ضخمة وأنشأت مشروعات لم نكن نحلم بها، تهدف لتحسين حياة المواطنين، حيث إن الإنتاج المصري من الزراعة ارتفع كثيرًا طبقًا للأرقام، لأن الرئيس السيسي أدرك مبكرًا أهمية الاهتمام بالزراعة.
وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،البلد لا تنام، بل تواصل الليل بالنهار في تنفيذ المشروعات القومية.
وأضاف أن مصر حققت إنجازات ضخمة وأنشأت مشروعات لم نكن نحلم بها، تهدف لتحسين حياة المواطنين، حيث إن الإنتاج المصري من الزراعة ارتفع كثيرًا طبقًا للأرقام، لأن الرئيس السيسي أدرك مبكرًا أهمية الاهتمام بالزراعة.
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