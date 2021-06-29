Advertisements

أحمد موسى: "أقسم بالله نحن لانعطى الرئيس السيسى حقه.. ومهما نقول لن نوفيه"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لمصر طيلة 7 سنوات، متابعا «أقسم بالله نحن لا نعطي الرئيس حقه، ومهما نقول لا نوفيه ولا يأتي واحد من مليون مما يستحقه.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،البلد لا تنام، بل تواصل الليل بالنهار في تنفيذ المشروعات القومية.

وأضاف أن مصر حققت إنجازات ضخمة وأنشأت مشروعات لم نكن نحلم بها، تهدف لتحسين حياة المواطنين، حيث إن الإنتاج المصري من الزراعة ارتفع كثيرًا طبقًا للأرقام، لأن الرئيس السيسي أدرك مبكرًا أهمية الاهتمام بالزراعة.

أخبار تهمك

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ يوم

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على شروط بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس نادي الزمالك ينفي إيقاف يوسف أوباما

منذ ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

"غدر بيه بسبب ٥ آلاف جنيه".. "الفجر" في منزل أسرة مدرب السباحة بالأهلي: "مخدناش العزاء" (فيديو وصور)

منذ ساعة و 18 دقيقة

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ ساعة و نصف

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ ساعة

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 6 ساعات

الأزهر عن تجسيد هدم الكعبة في "فورتنايت": لم يستفزنا

منذ 36 دقيقة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:28 م

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

08:10 م

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

08:59 م

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

10:00 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة