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جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي باجراء تدخل جراحي دقيق لشاب يعاني من كسر مضاعف من الدرجة الثالثة اثر طلق ناري ادي الى تهتك بالانسجة وكسور متفتتة بالفخذ حيث تمكن الفريق الطبي من اجراء الجراحة عن طريق جهاز الليزاروف في واحدة من عمليات العظام الكبرى بمستشفى شربين المركزي وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.


ومن ناحيته تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والفريق الطبي برئاسة الدكتور ابو مسلم حسن رئيس قسم العظام والدكتور سيد ماهر نائب رئيس القسم
والدكتور عمرو علوش اخصائي العظام والاطقم الطبية والتمريضية بالمستشفي والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح

جدير بالذكر ان مستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية تشهد طفرة في مجال العمليات الجراحية بدأتها مستشفي المنصورة العام (الدولي) بعد اختيار وكيل وزارة الصحة بالدقهليه لقيادات شابة لقيادة المستشفي علي رأسهم الدكتور احمد حشيش اخصائي جراحات المخ والأعصاب حيث ادخلت العديد من الجراحات الحديثة وجراحات المخ والاعصاب والمناظير ونهجت بعدها مستشفيات الدقهلية خاصة التابعة لمديرية الصحة نفس النهج سواء علي مستوي الجراحات او الابتكار في تقديم الخدمة وكانت اخرهم مستشفي ميت غمر والتي اختار لها وكيل الوزارة ايضا ادارة شابة من اطباءها والتي كان لها السبق في عمل نظام كاميرات يسمح لمرضي العزل من مصابي فيروس كورونا التواصل مع زويهم بشكل يرفع من روحهم المعنويه ويخفف عنهم معاناة العزل ويعجل بشفائهم وهو ما وصفه اهالي الدقهليه بعودة المنصورة والدقهلية لسابق عهدها كعاصمة طبية لمصر.
جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين
جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين
جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين
جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين
جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين
جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين
جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين
جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين
جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين
جراحة دقيقة لشاب مصاب بكسر متفتت بالفخذ بمستشفى شربين

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