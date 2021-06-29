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وزير السياحة: 500 الف زائر عدد السياح شهريًا لمصر

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والأثار، إن عدد السياح شهريًا خلال الفترة الأخيرة يقدر بـ500 الف زائر، وهذا يقدر بـ50% من الأعداد التي كانت تزور مصر، ولكن بالمقارنة بدول المنطقة في ظل أزمة كورونا أمر جيد.

وتابع "عناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن الأشقاء العرب بدأ يزيد عددهم خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن المشكلة الأساسية ليست في مصر، ولكن في الأسواق المصدرة لمصر، فجميع الدول تعمل على تشجيع السياحة الداخلية في ظل أزمة كورونا.

ولفت إلى أن المنتجعات المصرية جاهزة منذ عدة شهور لاستقبال السائحين، لافتَا إلى أن زيادة معدل التطعيم في مصر خلال الفترة المقبلة، من شأنه أن يشجع على زيادة الاقبال على زيارة مصر.

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