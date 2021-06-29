أكرم يهنئ الرئيس السيسي ووزير التعليم ومحافظ الفيوم وشعب الفيوم العظيم بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والتعليمية على مستوى محافظة الفيوم، وجموع المعلمين والعاملين بتعليم الفيوم والطلاب وأولياء الأمور ومجالس الأمناء ونقابة معلمى الفيوم وجميع طوائف الشعب المصري العظيم بصفة عامة، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال.



وفي ذلك اليوم الفارق من الثلاثين من يونيو، خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم رافضين الخضوع لأية تهديدات إرهابية، منتفضين من أجل استعادة هويتهم وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ أبناء الشعب المصري ميادين المحروسة فى مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعًا أعظم الثورات فى العصر الحديث، ولتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل.



وأكد وكيل الوزارة للسادة المعلمين على ضرورة زرع روح الولاء والإنتماء في نفوس أبنائنا منذ الصغر، واستلهام روح الثورة المجيدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الوطن، مصر الحبيبة.