أكرم يهنئ الرئيس السيسي ووزير التعليم ومحافظ الفيوم وشعب الفيوم العظيم بذكرى ثورة 30 يونيو

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أكرم يهنئ الرئيس السيسي ووزير التعليم ومحافظ الفيوم وشعب الفيوم العظيم بذكرى ثورة 30 يونيو
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:46 م
الفيوم: ريهام على
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تقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وجميع القيادات التنفيذية والأمنية والتعليمية على مستوى محافظة الفيوم، وجموع المعلمين والعاملين بتعليم الفيوم والطلاب وأولياء الأمور ومجالس الأمناء ونقابة معلمى الفيوم وجميع طوائف الشعب المصري العظيم بصفة عامة، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال.
وفي ذلك اليوم الفارق من الثلاثين من يونيو، خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم رافضين الخضوع لأية تهديدات إرهابية، منتفضين من أجل استعادة هويتهم وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ أبناء الشعب المصري ميادين المحروسة فى مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعًا أعظم الثورات فى العصر الحديث، ولتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل.
وأكد وكيل الوزارة للسادة المعلمين على ضرورة زرع روح الولاء والإنتماء في نفوس أبنائنا منذ الصغر، واستلهام روح الثورة المجيدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الوطن، مصر الحبيبة.
وفي ذلك اليوم الفارق من الثلاثين من يونيو، خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم رافضين الخضوع لأية تهديدات إرهابية، منتفضين من أجل استعادة هويتهم وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ أبناء الشعب المصري ميادين المحروسة فى مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعًا أعظم الثورات فى العصر الحديث، ولتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل.
وأكد وكيل الوزارة للسادة المعلمين على ضرورة زرع روح الولاء والإنتماء في نفوس أبنائنا منذ الصغر، واستلهام روح الثورة المجيدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الوطن، مصر الحبيبة.
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