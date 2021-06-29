مصرع شاب إثر سقوطه من أحد القطارات بالعياط

فارق شاب الحياة داخل المستشفى متأثرا بجراحه إثر سقوطه من قطار بمركز العياط جنوب الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، إشارة من مستشفى العياط المركزي بوصول شاب مصاب بجروح متفرقة.



المعاينة الأولية والفحص المبدئي بينت سقوط شاب يدعى "ط.ع." مقيم قرية بدسا، مركز العياط، من قطار، ونقله للمستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.



وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.