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الأزهر عن تجسيد هدم الكعبة في "فورتنايت": لم يستفزنا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكد الدكتور معاذ شلبي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أن المركز تابع ووصل له بعض المعلومات بخصوص لعبة "فورتنايت" الإلكترونية، كما أن موضوع ما تنهكه من أفكار ودعوة للتطرف وسلوكيات العنف قديم، إلا أنه تم إثارته خلال الفترة الحالية، معقبًا:" بخصوص إصدار البيان عن اللعبة بأن تجسيد اللعبة لهدم الكعبة المشرفة لم يستفزه لكنه أمر يحتاج لبيان وتوعية".

وأضاف "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحذر يجب أن يكون من بعض سياسات وأنماط للألعاب الإلكترونية، مشددًا على أنه سبق أن حذَّر المركز من بعض الألعاب الإلكترونية الذي تُنمّي لديهم سُلوكيّات العُنف، وتحضهم على الكراهية وإيذاء النفس أو الغير، بجانب أنها تخطف عقول الشباب، فتشغلهم عن تحصيلِ العلم النافع أو العمل.

وأوضح أن المركز يحرم ويحذر الألعاب الإلكترونية الذي يدعي لأفكار لا دينية والعنف أو إزدراء أديان، حيث إن كل هذه العناصر قد تكون في رسائل مباشرة أو غير مباشرة.

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