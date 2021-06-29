إطلاق مبادرة "وسام الابداع" للمصريين بالخارج

أعلن اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا عن إطلاق مبادرة "وسام الابداع" وذلك للمصريين بالخارج، خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة البريطانية.





و صرح مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا والمسجل فى مصر تحت اسم جمعية المصريين فى اوروبا رقم ٩١١ ، أن مجلس إدارة الإتحاد قرر تخصيص جائزة سنوية تحت مسمى وسام الأبداع للمصريين بالخارج، والتي من المقرر أن تمنح سنويًا لمن تختاره اللجنة من خلال رسائل الترشيح التى تصلها.





وأضاف "رجب" أنه سوف تقوم اللجنة بتقنين معايير الاختيار حسب قوانين منظمة الأمم المتحدة ، حيث أنه من المقرر أن توزع هذه الجائزة فى حفل سنوى فى القاهرة.









وأوضح "رجب" أنه من المقرر أن يتم إرسال طلب رعاية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الحدث و عرضة علي السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ليصبح حدثا عالميًا