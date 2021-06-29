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إطلاق مبادرة "وسام الابداع" للمصريين بالخارج
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:56 م
أحمد الليموني
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أعلن اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا عن إطلاق مبادرة "وسام الابداع" وذلك للمصريين بالخارج، خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة البريطانية.
و صرح مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا والمسجل فى مصر تحت اسم جمعية المصريين فى اوروبا رقم ٩١١ ، أن مجلس إدارة الإتحاد قرر تخصيص جائزة سنوية تحت مسمى وسام الأبداع للمصريين بالخارج، والتي من المقرر أن تمنح سنويًا لمن تختاره اللجنة من خلال رسائل الترشيح التى تصلها.
وأضاف "رجب" أنه سوف تقوم اللجنة بتقنين معايير الاختيار حسب قوانين منظمة الأمم المتحدة ، حيث أنه من المقرر أن توزع هذه الجائزة فى حفل سنوى فى القاهرة.
وأوضح "رجب" أنه من المقرر أن يتم إرسال طلب رعاية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الحدث و عرضة علي السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ليصبح حدثا عالميًا
يلقي الضوء علي الطيور المهاجرة المصرية ويبرز مدي ترابطها بالوطن و الإستفادة من المبدعين من المصريين في أوروبا بل في العالم أجمع.
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