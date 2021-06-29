نادي ريال مدريد يحقق إنجازاً رقمياً فريداً بسبب "الإنستجرام"

أكد نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء أنه حقق إنجازا رقميا فريدا، إذ أصبح أول مؤسسة رياضية يجمع حسابها الرسمي ما يزيد على 100 مليون متابع على إنستجرام.





ونشر النادي الملكي الأبيض حتى الآن 4643 منشورا على هذه الشبكة الاجتماعية، يليه غريمه برشلونة الذي يحظى بــ97.7 مليون متابع على إنستجرام.





وأصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، تعليقا على ذلك، جاء فيه: "يؤكد هذا الإنجاز الجديد الذي حققته شبكات التواصل الاجتماعي عالمية نادينا والنمو المستمر لشعبيته وتفاني الملايين من المتابعين في جميع القارات، الذين نشكرهم دائما على ولائهم ومحبتهم".

وتابع: "يواصل ريال مدريد العمل المستمر على إكمال التحول الرقمي الذي سيتيح لنا نقل قيم النادي إلى جميع المشجعين، بفضل استراتيجية التفاعل والمحتوى والمنتجات التي تعتبر ضرورية لمواصلة ريادة بيئة رقمية تنافسية".



