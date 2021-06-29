محمود الخطيب يتفقد عمليات التطوير في ملعب التتش بالجزيرة

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تفقد عمليات التطوير في ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء، التي شهدت الانتهاء من أعمال تركيب كشافات الإضاءة الجديدة وفقا لأحدث المواصفات القياسية في هذا الشأن، وذلك في ضوء عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تجري بالملعب.





رافق الخطيب خلال جولته في ملعب التتش الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة، والكابتن زكريا ناصف عضو اللجنة، والدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي، والمهندس حسين خليفة رئيس الشركة التي قامت بتنفيذ عملية تركيب الكشافات الجديدة.





وأكد المهندس سامح علي كامل أن عملية تركيب كشافات الإنارة الجديدة في ملعب التتش تمت وفقًا لأحدث وأفضل المواصفات القياسية العالمية، وبعد أن قام الاستشاري الهندسي بعمل تصميمات شاملة تضمن توزيع الإضاءة بأعلى جودة، لتغطي كافة مساحة الملعب بأفضل الطرق الهندسية التي تساعد فريق الكرة على خوض تدريباته بأفضل ما يمكن.





وأوضح أن كشافات الإنارة القديمة تم تركيبها منذ الستينات وخضعت لعمليات صيانة، لكنها لم تكن كافية بسبب بعدها وارتفاعاتها، مؤكدا أن الكشافات الجديدة تعتبر خطوة مهمة في تطوير ملعب التتش بشكل كامل، بعد أن تم الانتهاء من غرف الملابس الجديدة وتطوير المدرجات بشكل يعكس هوية النادي من خلال اللون الأحمر، ووضع شعار النادي في منتصف المدرج، وكذلك الحرص على وضع صور الشهداء بشكل مناسب.





وأضاف المستشار الهندسي للنادي أن أرضية ملعب مختار التتش شهدت تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مسألة تغيير الأرضية بالكامل تحتاج إلى نحو 6 أشهر، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.





وشدد المهندس سامح علي كامل على استمرار العمل في المشروعات الإنشائية بمقر النادي والفروع المختلفة، بما يضمن تقديم أفضل خدمة لأعضاء الجمعية العمومية للأهلي