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تكليف الدكتور بيتر توفيق قائما بأعمال الأمين المساعد للشئون التنفذية للجنة العليا للتخصصات الطبية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن القرار رقم 328 لسنة 2021 بتكليف الدكتور بيتر توفيق وجيه هندي نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للقيام باعمال الأمين المساعد للشئون التنفذية للجنة العليا للتخصصات الطبية، وذلك لمدة عام بالاضافة الي عمله.

وجاء ذلك القرار وفق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وقرار رئيس المجمهورية 342 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998 بتشكيل اللجنة العليا المتخصصة الطبية. 

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