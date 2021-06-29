هيئة سلامة الغذاء: مناحل العسل لا تخضع لأي رقابة

قال حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن مناحل العسل لا توجد عليها أي رقابة من قبل جهات الدولة للتأكد من جودة منتجاتها والتزامها بتطبيق معايير سلامة الغذاء.

وتابع " منصور" خلال تصريحات صحفية"على هامش ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة معتز رسلان تحت عنوان استراتيجية الصادرات والواردات في ظل قانون هيئة سلامة الغذاء الجديد.، "هناك العديد من الجهات التى يتم طرح منتجات غذائية لها بالأسواق ولا يتم الرقابة عليها ، منها مراكز تجميع الألبان ومناحل العسل التى لن تجد لها أي تقرير رقابي أو جهة قامت بالتفتيش عليها."

وأضاف" منصور"، عندما تبدأ هيئة سلامة الغذاء في تنظيم تلك الجهات ستواجه بالرفض بعد سنوات من عملهم العشوائي، مؤكدا على أن تلك الجهات يجب أن تعمل داخل نظام واحد وهي ما تسعي الهيئة إلى تحقيقة لضمان الحفاظ على صحة الإنسان المصري بالداخل، وحماية سمعة الصادرات المصرية بالخارج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير2017 أصدر قرار بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، بهدف حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتّج، المصنّع، الموزّع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.