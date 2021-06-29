العثور على جثة مجهولة الهوية لسيدة ملقاة بمصانع السادات المنوفية



تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم مراجع منصور نائب مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بالعثور على جثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر مقتوله وملقاه خلف إحدى المصانع.



على الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد المليسى رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد أحمد واصل رئيس مباحث مركز السادات، لسرعة ضبط الجناة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عثر أهالى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، على جثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر ملقاة خلف إحدى المصانع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.