خاص- عبد الحفيظ يكشف سبب غياب السولية عن المران الجماعي.. وموقفه من مباراة بيراميدز

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن السبب وراء غياب عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المران الجماعي اليوم الثلاثاء والذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









ولم يُشارك عمرو السولية في مران الأهلي الجماعي اليوم الثلاثاء واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.









وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"عمرو السولية تغيب عن المران الجماعي اليوم بسبب شعوره بإجهاد عام".





وأضاف :"اللاعب خاص تدريبات تأهيلية وسينتظم في مران الفريق الجماعي غدًا الأربعاء".









وأشار :"السولية جاهز للمشاركة في مباراة الخميس أمام بيراميدز وسيكون تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني".









ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز بعد غد الخميس على استاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



