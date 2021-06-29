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تعرف على تفاصيل تريو محمد رمضان نعمان بلعياشي مع redone
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:33 م
ولاء عبد الناصر
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قال المنتج العالمي و الفنان ريدوان لبرنامج the insider بالعربي ان التريو الذي سيجمعه مع محمد رمضان و نعمان بلعياشي بعنوان " الجو جميل " تريو جميل جداً مشيراً الى ان الاغنية ستكون ضربة قاضية في صيف ٢٠٢١ و ستدخل السرور للناس .
ريدوان الذي صور الاغنية خلال اليومين الماضيين تحت ادارة المخرج محمد سامي قال للإعلامي ايلي نخله ان سامي اسطورة ويتميز باتقانه لعمله و بأن أفكاره مميزة .
أما محمد رمضان فتمنى أن يرضي العمل الشعبين المغربي و المصري مشيراً الى ان طموحه ان يتخطى التريو الشرق الاوسط لأن كل عناصر النجاح تتوافر فيه .
أما نعمان بلعياشي فقد عبر عن سعادته بالتعاون مع محمد رمضان و ريدوان متمنياً أن يعجب الجمهور بالاغنية .
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