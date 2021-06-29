تعرف على تفاصيل تريو محمد رمضان نعمان بلعياشي مع redone





قال المنتج العالمي و الفنان ريدوان لبرنامج the insider بالعربي ان التريو الذي سيجمعه مع محمد رمضان و نعمان بلعياشي بعنوان " الجو جميل " تريو جميل جداً مشيراً الى ان الاغنية ستكون ضربة قاضية في صيف ٢٠٢١ و ستدخل السرور للناس .



ريدوان الذي صور الاغنية خلال اليومين الماضيين تحت ادارة المخرج محمد سامي قال للإعلامي ايلي نخله ان سامي اسطورة ويتميز باتقانه لعمله و بأن أفكاره مميزة .



أما محمد رمضان فتمنى أن يرضي العمل الشعبين المغربي و المصري مشيراً الى ان طموحه ان يتخطى التريو الشرق الاوسط لأن كل عناصر النجاح تتوافر فيه .



أما نعمان بلعياشي فقد عبر عن سعادته بالتعاون مع محمد رمضان و ريدوان متمنياً أن يعجب الجمهور بالاغنية .