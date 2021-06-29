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مشروبات طبيعية تساعد على حرق الدهون.. جربيها

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعتبر الوزن الزائد من أكبر المكشلات الصحية التي يواجها العديد من الأشخاص، وتجعلهم يلجأون لحيل سريعة وفعالة لإنقاص الوزن، ومن هنا نقدم لكم مشوربات صحية وطبيعية تساعد على حرق الدهون في الجسم وهي كالتالي:

مشروب ماء بالليمون

هذا المشروب ضروري جدا لإزالة السموم من الجسم، كما يمكن تحضيره عن طريق اتباع الخطوات التالية:

طريقة تحضير مشروب الماء والليمون

كوب ماء دافىء.

عصير نصف حبة ليمون.

سخني الماء وأضيفي إليه الليمون.

قلبي المزيج وتناوليه على معدة فارغة يومياً لمدة شهر.

مشروب شاي الزنجبيل

يعمل على إنقاص الوزن بشكل سريع وفعال، ولمعرفة طريقة تحضيره إليكم التالي:

طريقة تحضير الشاي الزنجبيل

كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ماء مغلي

بعد غلي الماء عليك وضع الزنجبيل واتركيه لمده 5 دقائق وبعد ذلك أضيفي العسل وتناوليه.

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