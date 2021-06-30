الأزهر: فكرة "هدم الكعبة" حتى لو في لعبة الكترونية خطر على معتقدات أبنائنا (فيديو)

قال أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن ما أصدره مركز الأزهر للفتوى الالكترونية المتعلق بالتحذير من لعبة "فورتنايت" الإلكترونية لاحتوائها على هدم الكعبة هو نابع من حرص مؤسسة الأزهر والدولة بأكملها على المحافظة على الأسر والشباب ومحاولة تصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار المنحرفة.



وأضاف "الحديدي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن مؤسسة الأزهر تتجه إلى المحافظة على الأسر والشباب على كافة المستويات سواء على المستوى الفكري أو البدني في كل الاتجاهات وهي خطة الدولة المستدامة التي تقوم بها عن طريق الفكر والثقافة والمعرفة.



وأكد على ضرورة المحافظة على الهوية في الأشهر الحرم، وهو ما دفع الأزهر إلى إطلاق مثل هذه التحذيرات التي تُحذر من فكرة الاعتداء على الكعبة المشرفة في هذه الأشهر الحرم ولما احتوت عليه هذه اللعبة من أشكال تؤثر على معتقدات الشباب والأبناء تجاه دينهم.



وأشار إلى أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لديه آليات لرصد مثل هذه الألعاب والأمور التي قد تؤثر في تفكير الشباب وفي عقيدتهم ولذلك بدأ المركز في توجيه الوصايا للأسرة والأبناء وتكرار التأكيد على حرمة مثل هذه الألعاب.

