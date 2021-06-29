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القباج تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات وتكريم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للمتحدة للخدمات الإعلامية،لما تقوم به المجموعة من جهود كبيرة لدعم الصندوق في قضايا التوعية بأضرار تعالى المخدرات وعدد من الفنانين والكتاب مؤكدة على استمرار دعم صناع الدراما للقضايا الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي ومنها قضية التعاطي والإدمان، وأتطلع إلي مزيد من التعاون المثمر والبناء مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كما وجهت الشكر لشركة Media Hub المنفذة للحملة الإعلامية " أنت أقوى من المخدرات "الإعلامية،

وأكدت " القباج " على استمرار التعاون لنشر الوعي والبصيرة بمشكلة التعاطي والإدمان باستكمال حلقات أخري جديدة من سلسلة حملتنا الإعلامية "أنت أقوي من المخدرات" والشكر للدكتور أشرف زكي لدعمه المستمر لقضايا الوزارة سواء من خلال منصبه كرئيس لأكاديمية الفنون أو نقيبًا للممثلين والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة لاشرافها العلمي علي استطلاع الرأي بشأن تقييم الحملة الإعلامية.

جاء ذلك في إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التي أطلقها الصندوق على مدار عدده ايّام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والأستاذ حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد سعدي رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب. 

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