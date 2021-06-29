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حكيم يكشف عن سبب تميزه في الغناء الشعبي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحدث حكيم عن سبب استمراره وتميزه في الغناء إلى وقتنا الحالي، مُشيرًا إلى أنه يُكافح من قلبه وأنه يضع النجاح دائمًا أمام عينه.

وتابع حكيم خلال ندوة نظمتها أحدى الجرائد اليوم الثلاثاء تكريمًا له:"لما بعمل اي أغنية بقول للملحن أنا لسه جاي من البلد دلوقتي وعاوز أنجح".

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالغناء على مسرح الأولمبيا في باريس، مُضيفًا:"أم كلثوم غنت عليه نوفمبر ٦٧ وأنا غنيت بعد ٥٠ سنة من ام كلثوم، لما روحت قولتهم عاوز ادخل الأوضة اللي قعدت فيها أم كلثوم أول ما دخلت دموعي نزلت".
حكيم يكشف عن سبب تميزه في الغناء الشعبي
حكيم يكشف عن سبب تميزه في الغناء الشعبي
حكيم يكشف عن سبب تميزه في الغناء الشعبي
حكيم يكشف عن سبب تميزه في الغناء الشعبي

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