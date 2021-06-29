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الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف حسن لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك حقيقة إيقاف يوسف أوباما نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأوضح رئيس النادي أنه لم يتخذ أي قرار بذلك وأنه لا يستطيع تجاوز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك.


كما أشار الكابتن حسين لبيب إلى انه لم يصدر أي قرار بخصوص الكرة، بعيدا عن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأن المدير الفني لم يطلب إيقاف اللاعب.

موضحا أن أوباما حصل على إنذار ثالث دون تعمد ويعد واحدا من أبناء النادي المخلصين.


واختتم لبيب تصريحاته بأن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة استقرار وتماسك الفريق الذي يعتلي قمة الدوري الممتاز بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

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