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زعيم المعارضة التركية يفتح النار علي أردوغان بسبب قناة إسطنبول

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
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زعيم المعارضة التركية يفتح النار علي أردوغان بسبب قناة إسطنبول
زعيم المعارضة التركية يفتح النار علي أردوغان بسبب قناة إسطنبول

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