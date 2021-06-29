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رئيس هيئة الكتاب: لا يوجد كتب ممنوعة بمعرض القاهرة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية الكتاب، أن دخول المواطنين بالتذكرة عليه "QR" كود، كما أنه تم تخصيص بجانب البوابة الإلكترونية أجهزة لكبار السن على شباك التذاكر بمعرض القاهرة للكتاب، إلا ان هذا يشترط عدم زيادة زوار المعرض في هذه الفترة، منوهًا على أن وصول المعرض للعد الزوار المحدد سيمنعوا من الدخول، لذلك الحجز الإلكتروني هو الوسيلة الأفضل وهو مسبق.

وأضاف "الحاج علي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة الحجز الإلكتروني هو الهدف منها التحكم في عدد الجمهور الموجود داخل المعرض، حيث إن سعة المعرض اليومية 100 ألف زائر، لذلك الزيارة عن العدد يعني عدم الحجز للمواطنين، مشددًا على أن هذا لكي يكون هناك تطبيق إجراءات احترازية بشكل جيد.

وأوضح أن المعرض لن يمنع أي كتاب من التواجد؛ لأن القانون لا ينص على هذا، مؤكدًا أن أي ناشر يكون له إقرار بعدم نشر أي كتاب يعارض قيم المجتمع المصري، كما أنه على أي كاتب البعد عن الأفكار الخاطئة، مشيرًا إلى أن شرطة المصنفات الفنية هي المخول لها اتخاذ الإجراء القانوني ضد أي كتاب مزور.

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