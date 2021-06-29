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المركزي: ثلاث أسباب دفعت للحد من تفاقم عجز الحساب الجاري خلال 9 شهور

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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كشف البنك المركزي أن هناك العديد من الايجابيات التي حققها الاقتصاد المصري، أدت إلى  الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2020-2021 والذي بلغ 13.3  مليار دولار.

 

وأوضح البنك المركزي أن تلك الإيجابيات تمثلت في  ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 8.5% لتسجل نحو 23.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها،  انخفاض الواردات البترولية  بمقدار أكبر من الصادرات البترولية بلغ 2.3 مليار دولار هذا أدى إلى تحسن الميزان التجاري  البترولي ليسجل فائض 174.9 مليون دولار  مقابل عجز 773 مليون دولار، بجانب ايضا تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 3.6% بمقدرا 326 مليون دولار  ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.

 

 

وكان البنك المركزي اعلن ان الاسباب الرئيسية لزيادة عجز حساب  المعاملات الجارية  تراجع فائض الميزان الخدمي بنسبة 62%  ليقتصر على 3.2 مليار دولار، نتيجة انخفاض إيرادات قطاع السياحة 67.4% تقتصر على نحو 3.1 مليار دولار،  بالاضافة  إلى تراجع متحصلا النقل 12.9% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار لضعف عائدات مصر للطيران، وارتفاع عجز الميزان التجاري  غير بترولي 12.7%  ليسجل 30.7 مليار دولار.

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قطاع السياحه تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي ارتفاع عجز الحساب الجاري

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