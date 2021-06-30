Advertisements

أمين الجامعات الخاصة والأهلية يكشف تفاصيل تنسيق 2021 (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن الإعلان عن تطبيق نفس الحدود الدنيا لتنسيق العام الماضي بالنسبة للتقدم للجامعات الخاصة في تنسيق العام الحالي كان اضطراريًا من أجل مواكبة مطالب طلبة الشهادة الإنجليزية والبريطانية وبعض شهادة الدبلومات العربية.

وأضاف "الغر" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق على العمل بنفس الحدود الدنيا من أجل توفير أماكن لطلبة الجامعات الأجنبية والسماح لهؤلاء الطلاب بالتقديم مباشرة لهذه الجامعات.

وأشار إلى أن لكل جامعة شروطها واختبارات قبولها بشرط الالتزام بالحد الأدنى للمجاميع والذي يصل إلى 95% للطب و80% للهندسة والعلوم و60% للإعلان، بالإضافة إلى التزامها لعدد الطلبة، موضحًا أنه من المتوقع أن يبدأ التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للجامعات الخاصة بعد نهاية المرحلة الأولى للتنسيق الحكومي في مطلع شهر سبتمبر المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الجامعات

أخبار تهمك

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

خبر صادم من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 14 ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يصدم لينجليه ويوافق على بيعه

منذ حوالي 5 ساعات

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 11 ساعة

ميلان يطلب ثلاثي ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 16 ساعة

"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

ننشر تنسيق الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018/2019

الجامعات الخاصة تعلن الحد الأدنى للقبول بالكليات: 95% للطب و80% للهندسة و62% للإعلام

اليوم.. اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق 2018 للثانوية العامة ورابط الإعلان

تنسيق الجامعات الخاصة 2019 .. 95% للطب والصيدلة و80%؜ حد أدنى للهندسة

عاجل| نتيجة تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:17 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

12:01 ص

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

02:17 ص

"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

06:27 ص

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

01:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة