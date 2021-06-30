أمين الجامعات الخاصة والأهلية يكشف تفاصيل تنسيق 2021 (فيديو)

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن الإعلان عن تطبيق نفس الحدود الدنيا لتنسيق العام الماضي بالنسبة للتقدم للجامعات الخاصة في تنسيق العام الحالي كان اضطراريًا من أجل مواكبة مطالب طلبة الشهادة الإنجليزية والبريطانية وبعض شهادة الدبلومات العربية.





وأضاف "الغر" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق على العمل بنفس الحدود الدنيا من أجل توفير أماكن لطلبة الجامعات الأجنبية والسماح لهؤلاء الطلاب بالتقديم مباشرة لهذه الجامعات.



