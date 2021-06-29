Advertisements

بهذه الطريقة.. آدم الشرقاوي يعبر عن سعادته الشديدة برحلته فى مصر

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شارك الفنان آدم الشرقاوى، جمهوره ومحبيه، عبر صفحته الشخصية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدد من الصور له خلال تواجده فى مصر .

وعلق آدم الشرقاوى على الصور قائلاً : “ أفكر في وقتي في مصر، أشعر بالامتنان الشديد والحظ لأنني تمكنت من العودة إلى البلد الذي ولدت فيه للاستكشاف والعمل! ” .



واختتم : “ شكراً لكل من شاركني بهذه التجارب وجعل هذه الرحلة مميزة، إليكم المزيد من الرحلات إلى مصر! وآمل أن أتمكن في المرة القادمة من الوصول إلى أحد هذه الشواطئ لدي مليون صورة لكن Instagram يتيح لي نشر 10 فقط” .

أخبار تهمك

"غدر بيه بسبب ٥ آلاف جنيه".. "الفجر" في منزل أسرة مدرب السباحة بالأهلي: "مخدناش العزاء" (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة

نجم يوفنتوس مرشح للإنضمام إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يحدد شرطه لبيع نجم الفريق

منذ نصف ساعة

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على ظهير الأهلي الأيمن ضد بيراميدز في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:07 م

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

09:28 م

ريال مدريد يحدد شرطه لبيع نجم الفريق

11:30 م

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

08:10 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة