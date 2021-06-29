بهذه الطريقة.. آدم الشرقاوي يعبر عن سعادته الشديدة برحلته فى مصر

شارك الفنان آدم الشرقاوى، جمهوره ومحبيه، عبر صفحته الشخصية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدد من الصور له خلال تواجده فى مصر .



وعلق آدم الشرقاوى على الصور قائلاً : “ أفكر في وقتي في مصر، أشعر بالامتنان الشديد والحظ لأنني تمكنت من العودة إلى البلد الذي ولدت فيه للاستكشاف والعمل! ” .







واختتم : “ شكراً لكل من شاركني بهذه التجارب وجعل هذه الرحلة مميزة، إليكم المزيد من الرحلات إلى مصر! وآمل أن أتمكن في المرة القادمة من الوصول إلى أحد هذه الشواطئ لدي مليون صورة لكن Instagram يتيح لي نشر 10 فقط” .