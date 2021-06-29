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أبو الليف يتعاون في ميني ألبوم "أليسطا" مع هشام أبو شهبه وأحمد جابر

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يتعاون المطرب نادر أبو الليف خلال الأيام المقبلة مع partium media production للمنتج هشام أبو شهبه والشاعر احمد جابر في مينى ألبوم يحمل إسم "أليسطا" ومن المقرر طرحه خلال صيف هذا العام .

ويتعاون نادر أبو الليف في المينى البوم مع الشاعر أحمد جابر والملحن محمد شحاته والملحن على الخواجة والموزع أسامة عبدالهادى ويحمل عدد من المفاجآت ويقدمه بشكل جديد عن اعماله السابقة .

وكان حقق أبو الليف نجاحًا كبيرًا بأغنيته "عيب كده" وأشاد بها جمهوره ومحبيه والأغنية من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين، وتوزيع بيرم، وميكس أسامة عبدالهادي.

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