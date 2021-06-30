وزير التعليم: جهات سيادية تشرف على الامتحانات ولن يُسمح بالاقتراب من المدارس (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي إن الدولة اطمأنت من خلال الامتحان التجريبي على قدرة الشبكات على إجراء امتحانات الثانوية العامة.





وأضاف "شوقي" خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من 3 إمتحانات تجريبية الإطمئنان على قدرة الشبكات، مشيرا إلى أن البنية التحتية للتكنولوجيا خلال الامتحانات التجريبية نجحت بنسبة 99 % والتصحيح إلكترونيا بهدف تفادي الأخطاء التكنولوجية.





وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددًا من الطلاب اخترقوا جهاز التابلت والبعض استعان بتابلت خارجي، وتم وضعه في جراب تابلت الوزارة، مشددًا على أن هناك أساليب تأمين ستتم في الامتحانات وسيتم سحب التابلت من الطالب حال المخالفة، وسيفقد على الأقل سنة دراسية وهناك وسائل تأمين لمواجهة أساليب الغش المختلفة.





وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، مشيرا إلى أنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أي ملازم مطبوعة.





وأكد أن إجابة الأسئلة على (البابل شيت) فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت كما سيتم إتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب، مشددًا أنه لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة أو وقت الامتحان المعلن.





وشدد الوزير على أن امتحان العام المقبل سيكون إلكترونيا بالكامل، مؤكدا أن نجاح التطوير هو أن يكون الطالب قادرا على الإجابة بالأسلوب الجديد وطريقة الأسئلة الجديدة ستغير من مستويات درجات الطلاب.





وأشار إلى أن بنوك الأسئلة ذات المستويات المتباينة في الصعوبة لا يمكن الحصول فيها على 100 % كما في السابق، موضحا أن جهات سيادية تشرف على عملية الامتحانات ولن يسمح بالاقتراب من المدارس التي بها امتحانات ثانوية عامة.



