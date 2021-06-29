يقدم موقع "لافام" للعروس صاحبة البشرة السمراء، أفضل مكياج يمكنك تطبيقه يوم زفافك لتبدين كالأميرات، تابع السطور التالية:





مكياج مناسب للعروس صاحبة البشرة السمراء





اختيار أحمر الخدود





الألوان الوردية الفاتحة ستبدو شاحبة، لكن يمكن لهذه الألوان أن تبدو مدهشة على بشرتك كالبنفسجي العميق والتوت البري أو حتى الألوان البرتقالية الزاهية، ولكن لا تدعي الألوان الجريئة تجعلك خائفة من استخدامها؛ لأنها سوف تؤتي بثمارها على البشرة الداكنة مع النغمات الدافئة كاللون الأحمر الغامق، ولكن عليك بوضعه بدرجات هادئة.





أفضل برونزر لك





لا تدعي أحد يقول لك إنه لا ينبغي عليك استخدام اللون البرونزي، فكل ما تريدينه هو النظر إلى المنتج الذي سوف يعزز لون بشرتك ويجعلها مضاءة باللون البرونزي بدرجة مناسبة، ويمكنك وضعه على الجبين وعظام الخد العليا.





ظلال العيون





تجنبي بعض الألوان التي لا تتناسب مع البشرة الداكنة كالأرجواني والأزرق والأخضر؛ لأنها تعمل ضد بشرتك، بينما اللون الذهبي والبرونزي يمنحا مظهراً دافئاً للون بشرتك ويجعلا عينيك ساطعتين، وأيضاً تجنبي اللون الأبيض والألوان الباهتة؛ لأنها يمكن أن تعطي جلدك اللون الرمادي أو المظهر الجاف.





أحمر الشفاه



