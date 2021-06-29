حبس رجل الأعمال حسن راتب لتمويله عصابة علاء حسانين في التنقيب عن الآثار

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس رجل الأعمال حسن راتب، بتهمة تمويل علاء حسانين البرلماني السابق وشهرته" نائب العفاريت "وذلك بغرض التنقيب عن الآثار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ووصل المتهم صباح اليوم إلي مقر النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة عقب ترحيله من قسم شرطة مصر القديمة.



وكانت ألقت أجهزة الأمن القبض على حسن راتب، صاحب قناة المحور.



وأشارت مصادر، إلى أن القبض على رجل الأعمال المعروف يتعلق بقضية التنقيب عن الآثار المتورط فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين وتم إتخاذ الاجراء القانونية اللازمة.