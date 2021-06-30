عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

حسمت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية بعد التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق النجوم والمعار لإنبي لنهاية الموسم.





وتنتهي اعارة نجم المنتخب الأولمبي مع إنبي بنهاية الموسم الحالي ، حيث كان يحق للفريق البترولي تفعيل بند شراء اللاعب وإنهاء الصفقة لصالحه مقابل 15 مليون جنيه لكن إدارة إنبي تراجعت بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.





وحصل مسئولو الأهلي على توقيع كريم فؤاد في يناير الماضي بعد تألق اللاعب بشكل لافت خلال هذا الموسم ، في ظل رغبة بعض أندية الدوري في ضمه من بينها بيراميدز.





وعلم "الفجر الرياضي" تفاصيل عقد كريم فؤاد مع الأهلي حيث تبلغ قيمة عقده 38 مليون جنيه ، على أن يحصل على 6 مليون جنيه في الموسم الاول ، و7 مليون جنيه في الموسم الثاني و8 مليون في الثالث ، ونفس القيمة في الرابع ، بالإضافة إلى 9 مليون جنيه يحصل عليهم اللاعب في الموسم الأخير.





ورفض محمود الخطيب تنازل كريم فؤاد عن جزء من مستحقاته مقابل اتمام الصفقة ، خاصة وأن عقد اللاعب ليس كبير وقرر تكفل الأهلي بالمبلغ الذي رفضت إدارة النجوم التنازل عنه مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب وهو 15 مليون جنيه ليكون أولى الصفقات الصيفية للقلعة الحمراء.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب السلام بالقاهرة، ليضرب موعدا مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر لها 17 يوليو المقبل .