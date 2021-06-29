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سامح عبد العزيز على وشك الانتهاء من فيلم "ليلة العيد"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير معظم مشاهد فيلمه الجديد "ليلة العيد" خلال الأسبوعين الماضيين بأحد الاستديوهات بأكتوبر، ويتبقى على له مشاهد قليلة، سوف ينتهي منها خلال أسبوع واحد فقط، وبعدها يتفرغ لعمليات المونتاج وتجهيز الفيلم للعرض حسب الموعد الذى يحدده صناعه.


ويقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا، وغادة عادل، وريهام عبد الغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، بجانب سيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب من تأليف أحمد عبد الله ، وإخراج سامح عبد العزيز

وناقش الفيلم عدة قضايا واقعية تثار دائما في مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هي ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

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