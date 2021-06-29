مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن فعاليات دورته الخامسة بإعلان الجوائز





انتهت منذ قليل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالمسرح المكشوف علي ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.



وحرص علي حضور الحفل الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجمة صفية العمري وهنا شيحة وأحمد مجدي وأحمد وفيق وباسم سمرة وسلوي محمد علي ومصطفى خاطر وجميلة عوض والمخرج الكبير عمر عبد العزيز.



وقام بتقديم حفل الختام الإعلامية رباب الشريف، وتولي الإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما قام المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.



وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان: عشنا دورة استثنائية وصعبة وسأحاول رصد أهم ما جاء في الدورة ففي مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان عرض 12 فيلما روائيا وتسجيليا من مصر ولبنان والمغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وأوكرانيا واليابان ولاتفيا وتشيلي والأرجنتين وكوستاريكا، أما مسابقة الفيلم القصير فتضم 14 فيلما من مصر وسوريا ولبنان وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وماليزيا والسويد والولايات المتحدة، و٨٠٪ من الأفلام من صناعة المرأة كما قدمنا كتاب أفضل ١٠٠ فيلم وكذلك منتدي نوت الذي ركز علي قضايا المرأة ويجب أن لا نغفل دور جمهور محافظة أسوان وساعدنا بحضوره علي جذب عدد مميز من الأفلام.



وأضاف أندرو: رغم حرارة الجو والامتحانات شهدت الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حضورا جماهيريا كبيرا من جانب أهالي محافظة أسوان الذين حرصوا علي متابعة برامج الأفلام القصيرة والطويلة والندوات وجلسات منتدي نوت لقضايا المرأة.



وأكدت إدارة المهرجان أن التخوف من حرارة الجو كان منطقيا لكن الجمهور الأسواني كشف عن تعطشه لمتابعة الأفلام والأحداث الفنية بعد فترة طويلة من توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، موضحة أن الإقبال الجماهيري فاق كل التوقعات خاصة من جانب الشباب ونساء أسوان.



وقال الفنان سيد عبد الخالق: قدمت ورش أسوان هذا العام 8 ورش تدريب لفتيات وشباب أسوان وكان هناك 88 متدرب شكلوا 9 فرق تتنافس علي جائزة جيميناي إفريقيا

وقمنا هذا العام بتقديم ورشة توجية الممثل للمخرجين الشباب تحت إشراف الفنانة سلوى محمد علي وقامت خلالها بتدريب عدد من المخرجين الشباب على المهارات والإرشادات اللازم تعلمها لتوجيه ممثليهم بكفاءة.



وأضاف سيد: قمنا أيضا بعمل ورشة لتطوير الفيلم لأصحاب مشاريع دورة المهرجان السابقة تحت إشراف المنتجة خلود سعد والتي تعمل على مساعدة الطلبة على تطوير أفلامهم القائمة وكيفية المشاركة في المهرجانات وإعداد ملف للفيلم.



واستكمل عبد الخالق الحديث قائلا: هذا العام أيضا لدينا ورشة السينما والرسوم المتحركة للأطفال تحت إشراف الفنان إبراهيم سعد وقام خلالها بتعليم الشباب المبدع الأدوات التي تمكنهم من تجسيد أفكارهم على الورق وتعليمهم أساسيات الرسوم المتحركة، وضم المهرجان ورشتي صناعة الفليم لنادين صليب والسيناريو لوسام سليمان وورشة الرسوم المتحركة لدكتور أشرف مهدي.



وأضاف سيد عبد الخالق: تضم لجنة تحكيم مشاريع الورش هذا العام الفنانة سلوى محمد علي والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود وأشكرهم علي دعمهم للمهرجان وشباب الورش بوجودهم وتحمسهم ورغبتهم في تقديم خبرتهم لشباب الصعيد لأن مثل هذه الأمور لم تكن تحدث كثيرا وكان الأمر قاصر علي القاهرة وعدد قليل من المحافظات وأعربوا عن سعادتهم بالمشاريع الناتجة عن الورش وأكدوا أنها تستحق العرض في عدد من المهرجانات.



وأضاف: هذا العام لدينا 240 متدرب ومتدربة من أبناء الصعيد وخاصة إسوان وتبلغ نسبة الفتيات 70٪ وأنتجنا 6 أفلام من ورش العام الماضي وهذا العام تشارك في مسابقة الورش وورش هذا العام استمرت لفترة طويلة بلغت 250 ساعة تدريب عملي و60 ساعة أونلاين عبر خاصية زووم ونطمح لإنتاج 6 أفلام أخري من ورش هذا العام.



واختتمت أمس فعاليات ورش هذا العام وقام برعايتها ودعمها وزراة الثقافة والسياحة ومحافظة أسوان والاتحاد الأوروبي واتحاد المراكز الثقافية الأوربية ومؤسسة دروسوس ومؤسسة بلان انترناشونال مصر، وتهدف الورش نشر الثقافة السينمائية في الصعيد وجذب أكبر عدد من الشباب وتدريبهم في كل مجالات السينما لخلق كوادر جديدة تفيد صناعة السينما.



وقامت إدارة المهرجان بتكريم الكاتبة د. دعاء سهيل لدورها البارز والمؤثر في المرأة المصرية،كما قام بتكريم د. نجوي إبراهيم صبحي لما تقدمه من خدمات ودور بارز في المجتمع الأسواني كما تم تكريم السيدة زينب علي مدني لدورها البارز في قضايا المرأة بمحافظة أسوان ومنحها جائزة سيدة أسوان 2021 وقام بتسليم الجائزة السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.



وقررت إدارة المهرجان إهداء الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمتاه طوال رحلتهما من عطاء وإبداع فني مميز.





جائزة الفيلم الطويل

وأعلنت لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الأفلام الفائزة في مسابقات دورتها الخامسة، وحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم الطويل فيلم "طرق سيئة" تأيف وإخراج ناتاليا فورازبيت، تصوير فولوديمير إيفانوف، مونتاج ألكسندر كورني، بطولة إيجور كولتوفسكي، أندريه ليليوخ، فلاديمير جورين.

والفيلم عبارة عن أربع قصص قصيرة تقع على طرق دونباس خلال الحرب.



وفاز بجائزة أفضل مخرج آنا كاتز، عن فيلم "الكلب الذي لا يكف عن النباح" للمخرج آنا كاتز، وتدور الأحداث من خلال سيباستيان، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، يعمل في سلسلة من الوظائف المؤقتة ويعتنق الحب في كل فرصة سانحة، ويتحول سيباستيان من خلال سلسلة من اللقاء