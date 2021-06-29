"كينج الملاعب".. برنامج رياضي جديد مع ياسر ريان على قناة مصر الفضائية

كشفت قناه مصر الفضائية عن البرنامج الرياضي الجديد "كينج الملاعب" لنجم الأهلى السابق ياسر ريان ، والمقرر عرضه يوم السبت الساعة التاسعة مساء.

من ناحيه أخرى تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضوابط العمل، وكيفية التعاون بين القناة والشركات العاملة في مجالي الإعلام والإعلان وتم عقد العديد من بروتوكولات التعامل بين الشركة المالكة والشركات ذات الحصة التسويقية للعمل والتعاون في الفترة المقبلة.

وشرح على الريفى الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها، وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور.