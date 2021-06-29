Advertisements

رجاء حسين: ابتعدت عن التمثيل من 11 سنة واللي بنشوفه دلوقتي في الفن مسخرة"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

أكدت الفنانة رجاء حسين، أن سؤال عدم وجودهم في الأعمال الدرامية والتلفزيونية والسينمائية لا يوجه لها لكنه يجب أن يوجه للمسئولين عن الفن في مصر، مشيرة إلى أنها موجودة والعائق الوحيد لها عن العمل هو الوفاة أو المرض.

وأضافت "حسين"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفن يجري في دماء الفنان، وأنها في سن الـ84 عام وأدوارها تتوزع على فنانيين أخرين، موضحة أن كل اسرة بها جدة أو شخصية كبيرة في السن ولذلك يجب أن يكون لها دور في مثل هذه الشخصيات، كما أن الابتعاد عن التواصل مع الجيل الحالي ليس هو الفقط في الابتعاد عن التمثيل، وأنها تبتعد عن الفن والتمثيل منذ أكثر من 11 عام، مؤكدة أن رسالة الفن هي رسالة عظيمة وهي التنوير، كما أنها تتحدث عن شريحة من المجتمع تبدأ بالأب.

وتابعت: "اللي بنشوفه دلوقتي مسخرة بنت وولد وحب، والنقابة ليس لها حق في التدخل في فرض الفنانيين، والمسلسل 3 دقائق تمثيل والباقي إعلان أعملوا محطة للإعلانات".

أخبار تهمك

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 12 ساعة

نجم يوفنتوس مرشح للإنضمام إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

"غدر بيه بسبب ٥ آلاف جنيه".. "الفجر" في منزل أسرة مدرب السباحة بالأهلي: "مخدناش العزاء" (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحدد شرطه لبيع نجم الفريق

منذ 33 دقيقة

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على ظهير الأهلي الأيمن ضد بيراميدز في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:07 م

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

09:28 م

ريال مدريد يحدد شرطه لبيع نجم الفريق

11:30 م

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

08:10 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة