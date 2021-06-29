رجاء حسين: ابتعدت عن التمثيل من 11 سنة واللي بنشوفه دلوقتي في الفن مسخرة"



أكدت الفنانة رجاء حسين، أن سؤال عدم وجودهم في الأعمال الدرامية والتلفزيونية والسينمائية لا يوجه لها لكنه يجب أن يوجه للمسئولين عن الفن في مصر، مشيرة إلى أنها موجودة والعائق الوحيد لها عن العمل هو الوفاة أو المرض.



وأضافت "حسين"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفن يجري في دماء الفنان، وأنها في سن الـ84 عام وأدوارها تتوزع على فنانيين أخرين، موضحة أن كل اسرة بها جدة أو شخصية كبيرة في السن ولذلك يجب أن يكون لها دور في مثل هذه الشخصيات، كما أن الابتعاد عن التواصل مع الجيل الحالي ليس هو الفقط في الابتعاد عن التمثيل، وأنها تبتعد عن الفن والتمثيل منذ أكثر من 11 عام، مؤكدة أن رسالة الفن هي رسالة عظيمة وهي التنوير، كما أنها تتحدث عن شريحة من المجتمع تبدأ بالأب.



وتابعت: "اللي بنشوفه دلوقتي مسخرة بنت وولد وحب، والنقابة ليس لها حق في التدخل في فرض الفنانيين، والمسلسل 3 دقائق تمثيل والباقي إعلان أعملوا محطة للإعلانات".