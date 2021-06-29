موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، لمواجهة الإتحاد السكندري يوم 5 من شهر يوليو المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة و العشرون من الدوري العام المصري.





ويحتل الدراويش المركز الثامن، في جدول الدوري الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الإتحاد السكندري في المرتبة الخامسة برصيد 38.





وتنطلق صافرة بداية مباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وستذاع مباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري علي قناة 2 On Time Sport HD .



