موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

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موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:28 م
غدير أحمد
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، لمواجهة الإتحاد السكندري يوم 5 من شهر يوليو المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة و العشرون من الدوري العام المصري.
ويحتل الدراويش المركز الثامن، في جدول الدوري الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الإتحاد السكندري في المرتبة الخامسة برصيد 38.
وتنطلق صافرة بداية مباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وستذاع مباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري علي قناة 2 On Time Sport HD .
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