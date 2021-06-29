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تارا عماد تنضم لفريق عمل "الجواهرجي" مع النجم محمد هنيدي
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:29 م
ولاء عبد الناصر
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انضمت الفنانة تارا عماد إلى فريق عمل فيلم "الجواهرجي" والذي يجمع بين الفنان محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تعاونهما الأول في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، حيث يتحمس الجمهور لهذا العمل بشكل كبير.
وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً بجانب هنيدي ومنى زكى، كلا من آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى، ومن المقرر طرحه قريباً.
يذكر أن آخر أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي موسى مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، وضد الكسر مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد.
وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً بجانب هنيدي ومنى زكى، كلا من آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى، ومن المقرر طرحه قريباً.
يذكر أن آخر أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي موسى مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، وضد الكسر مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد.
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