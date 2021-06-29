تارا عماد تنضم لفريق عمل "الجواهرجي" مع النجم محمد هنيدي

انضمت الفنانة تارا عماد إلى فريق عمل فيلم "الجواهرجي" والذي يجمع بين الفنان محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تعاونهما الأول في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، حيث يتحمس الجمهور لهذا العمل بشكل كبير.





وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً بجانب هنيدي ومنى زكى، كلا من آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى، ومن المقرر طرحه قريباً.



يذكر أن آخر أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي موسى مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، وضد الكسر مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد.