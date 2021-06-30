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"The insider بالعربي" يكشف حصرياً تفاصيل تريو محمد رمضان ونعمان بلعياشي مع redone

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال المنتج العالمي والفنان ريدوان لبرنامج the insider بالعربي ان التريو الذي سيجمعه مع محمد رمضان ونعمان بلعياشي بعنوان " جو البنات " تريو جميل جدًا مشيرًا الى ان الاغنية ستكون ضربة قاضية في صيف ٢٠٢١ وستدخل السرور للناس.

ريدوان الذي صور الاغنية خلال اليومين الماضيين تحت ادارة المخرج محمد سامي قال للإعلامي ايلي نخله ان سامي اسطورة ويتميز باتقانه لعمله وبأن أفكاره مميزة.

أما محمد رمضان فتمنى أن يرضي العمل الشعبين المغربي والمصري مشيرًا الى ان طموحه ان يتخطى التريو الشرق الاوسط لأن كل عناصر النجاح تتوافر فيه.

أما نعمان بلعياشي فقد عبر عن سعادته بالتعاون مع محمد رمضان وريدوان متمنيًا أن يعجب الجمهور بالاغنية.

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