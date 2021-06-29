Advertisements

أول تعليق من ساوثجيت بعد تأهل إنجلترا إلى ربع نهائي يورو 2020

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
Advertisements

أشاد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم بفريقه بعد الفوز على المنتخب الألماني 2 / صفر اليوم الثلاثاء، في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والتأهل لدور الثمانية.

وقال ساوثجيت :" كان لدينا شغف وشجاعة، ولكن كان لدينا أيضا ذكاء. وجدنا توازن جميل لنكون شجعانا عندما تكون الكرة معنا، والحفاظ على السيطرة، وأن نهاجم بسرعة ونشن هجمات مرتدة".

ويستعد المنتخب الإنجليزي، الذي لم تستقبل شباكه أية أهداف حتى الآن، لترك ملعب ويمبلي للمرة الأول للعب مباراة دور الثمانية يوم السبت المقبل في روما أمام السويد أو أوكرانيا، ومن المقرر أن يعود للندن لاستكمال بقية منافسات البطولة في حال الفوز.

وقال ساوثجيت :"إنه تحد هائل من الآن فصاعدا. واللاعبون يعرفون هذا. فهم يبقون مركزين. حضرنا إلى هنا ولدينا هدف ولم نحققه حتى الآن".

من جانبه قال هاري ماجوير رجل المباراة :" الفوز على المنتخب الألماني يعني كل شيء. إنهم فريق ممتاز ولديهم لاعبون رائعون. أردنا نكون شجعانا سواء كانت معنا الكرة أم لا".

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ أقل من ساعة

"غدر بيه بسبب ٥ آلاف جنيه".. "الفجر" في منزل أسرة مدرب السباحة بالأهلي: "مخدناش العزاء" (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ يوم

ريال مدريد يحدد شرطه لبيع نجم الفريق

منذ نصف ساعة

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 12 ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم يوفنتوس مرشح للإنضمام إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:07 م

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

09:28 م

ريال مدريد يحدد شرطه لبيع نجم الفريق

11:30 م

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

08:10 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة