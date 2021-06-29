أول تعليق من ساوثجيت بعد تأهل إنجلترا إلى ربع نهائي يورو 2020

أشاد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم بفريقه بعد الفوز على المنتخب الألماني 2 / صفر اليوم الثلاثاء، في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" والتأهل لدور الثمانية.

وقال ساوثجيت :" كان لدينا شغف وشجاعة، ولكن كان لدينا أيضا ذكاء. وجدنا توازن جميل لنكون شجعانا عندما تكون الكرة معنا، والحفاظ على السيطرة، وأن نهاجم بسرعة ونشن هجمات مرتدة".

ويستعد المنتخب الإنجليزي، الذي لم تستقبل شباكه أية أهداف حتى الآن، لترك ملعب ويمبلي للمرة الأول للعب مباراة دور الثمانية يوم السبت المقبل في روما أمام السويد أو أوكرانيا، ومن المقرر أن يعود للندن لاستكمال بقية منافسات البطولة في حال الفوز.

وقال ساوثجيت :"إنه تحد هائل من الآن فصاعدا. واللاعبون يعرفون هذا. فهم يبقون مركزين. حضرنا إلى هنا ولدينا هدف ولم نحققه حتى الآن".

من جانبه قال هاري ماجوير رجل المباراة :" الفوز على المنتخب الألماني يعني كل شيء. إنهم فريق ممتاز ولديهم لاعبون رائعون. أردنا نكون شجعانا سواء كانت معنا الكرة أم لا".