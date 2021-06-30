Advertisements

طارق الشناوي يناقش (ع السلم) في معهد جوته

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

ضمن فعاليات أسبوع أفلام جوته بالقاهرة الذي ينظمه المعهد في الفترة من 25 يونيو حتى 2 يوليو القادم، عرض مساء اليوم الفيلم الوثائقي (ع السلم) للمخرجة نسرين الزيات، وقد أعقب الفيلم نقاش حي مع مخرجته، أداره الناقد الفني الكبير طارق الشناوي.

وقد أشار "الشناوي" في بداية النقاش إلى سعادته بالقضايا التي ناقشها الفيلم ولا سيما قضية الحجاب واضطرار البطلة إلى ارتداء الحجاب عند ذهابها إلى بلدها في سوهاج، بينما لا تريديه في القاهرة، كما تناول الفيلم علاقات جميلة بين المخرجة ووالدتها، وبين الحفيدة الصغيرة التي ظهرت ضمن أحداث الفيلم

ومن جانبها أشارت نسرين الزيات إلى أن الفيلم هو نتاج مجهود ٨ سنوات من العمل المستمر الذي أسفر عن ١٢٠ ساعة تصوير، وهو ما دفعها إلى تعلم المونتاج مؤكدة على أن الفيلم ليس عن الحجاب ولكنه عبارة عن رحلة تبحث فيها عن نفسها، حاولت من خلالها الحصول على إجابات على مجموعة أسئلة عن العادات والتقاليد، كان من بينها لماذا اضطر إلى ارتداء الحجاب عند الذهاب إلى طما؟ وقد حصلت من خلال الفيلم على إجابة هذا السؤال وهو أنها لا ترغب في الإساءة لوالدها بعد رحيله.

مؤكدة على أن تواجد والدتها بصورة مكثفة داخل الفيلم يرجع إلى رغبتها في توثيق العديد من المواقف التي لم تستطع توثيقها مع والدها وهو الأمر الذي ندمت عليه بعد رحيله.

ويعد فيلم (ع السلم) هو أول الأفلام المصرية التي تعرض ضمن أسبوع الأفلام هذا العام، حيث سيعرض يوم الخميس المقبل فيلم (عاش يا كابتن) من إخراج مي زايد، ويعرض يوم الجمعة فيلم (دروس وخرائط) من إخراج فيليب رزق، كما يعد النقاش الحي الذي جرى مع مخرجته الليلة هو الأول من نوعه الذي يعقد هذا العام، حيث سبق أن عقدت مناقشات أونلاين مع صناع الأفلام منها فيلم (برلين ألكسندر بلاتس) الذي أدار النقاش مع مخرجه "بورهان قورباني" المنتج السينمائي ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محمد حفظي، كما عقد نقاش أونلاين مع هانز فروم مدير التصوير السينمائي للفيلم الألماني "أوندين" وأدار النقاش معه المخرج والمدير الفني لمهرجان الجونة أمير رمسيس، كما عقدت الكاتبة والمخرجة سلمى الطرزي حوارا مع مروة زين مخرجة ومنتجة فيلم "أوفسايد الخرطوم" بينما ناقش المخرج عبد الله دينور المخرجة أمل الزقوط، مخرجة فيلم "البحر البنفسجي"

وكان معهد جوته بالقاهرة قد أعلن عن جدول العروض الذي يضم ١٥ فيلما تشمل باقة مختارة من الأفلام الألمانية الحديثة بالإضافة إلى بعض الأفلام العربية والمصرية والعروض الخاصة وتشمل العروض الأولى لأفلام حديثة الإنتاج التي تنوع ما بين الروائية الطويلة والوثائقية والتجريبية التي تم عرضها في عديد من المهرجانات الدولية سواء العام الحالي أو العام الماضي.
ويستقبل معهد جوته يوميا عن طريق التسجيل أعدادًا محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام متاحة على منصة المعهد "جوته حسب الطلب Goethe on Demand" خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين ين في مصر.
يمكن التسجيل ومشاهدة الأفلام على جوته حسب الطلب عبر هذا الرابط مجانًا: https:egypt.goethe-on-demand.de

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

نجم يوفنتوس مرشح للإنضمام إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على مشاركة ثنائي الأهلي في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحدد شرطه لبيع نجم الفريق

منذ ساعتين

لهذا السبب.. الجمهور لـ "سمية الخشاب": "معرفتيش تختاري راجل"

منذ 36 دقيقة

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 12 ساعة

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

"غدر بيه بسبب ٥ آلاف جنيه".. "الفجر" في منزل أسرة مدرب السباحة بالأهلي: "مخدناش العزاء" (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و نصف

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل ومواعيد أفلام البرنامج الموازي لبانوراما الفيلم الأوروبي

تفاصيل ومواعيد البرنامج الموازي لبانوراما الفيلم الأوروبي

عرض ومناقشة "أخ وأخت" بحضور ماريا مور بمعهد جوته (صور)

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز

عودة أسبوع الأفلام في معهد جوته القاهرة والإسكندرية

١٥ فيلما ضمن برنامـج أفلام أسبوع جوته بالقاهرة.. تعرف على جدول العروض

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

11:07 م

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

08:10 م

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

09:28 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة