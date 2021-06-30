٧ ساعات من التحقيقات مع حسن راتب.. "الحديدي" تكشف تفاصيل جديدة في قضية التنقيب عن الآثار (فيديو)

كشفت الإعلامية لميس الحديد تفاصيل جديدة، حول القبض على رجل الأعمال حسن راتب، على خلفية أنباء تمويل عصابة التنقيب عن الآثار، بالتعاون مع النائب السابق الشهير بنائب الجن والعفاريت علاء حسانين.





وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن شقيق علاء حسانين اتهم حسن راتب بتمويل عمليات التنقيب عن الأثار بمبالغ وصلت لـ50 مليون جنيه، معقبة: "حتى هذه اللحظة لا نعلم وضع حسن راتب، وما زلنا ننتظر قرار النيابة والتحقيقات مستمرة"



