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منال سلامة: "لم أقف أمام الكاميرات منذ 5 سنوات وقعدتي في البيت مش بمزاجي"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الفنانة منال سلامة، أنها ابتعدت عن التمثيل في الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود أدوار يتم عرضها عليها، قائلة: "أنا في البيت وبتفرج بس.. ومش قاعدة بمزاجي وأخر دور عملته كان عائلة الحج نعمان"، كما أنها منذ 5 سنوات لم تقف أمام الكاميرات.

وأضافت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي كريمة عوض، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفن صناعة مهمة جدًا وصناعة الفن في أمريكا تساوي ميزانية وزارة الدفاع، حيث إن الفن له تاثير في المجتمع وبناءه وتربية الوجدان ومشاعر والتوجية لصالح الفن، إذ إن التأثير يكون من خلال عمل أو أغنية.

واعتبرت منال سلامه، أن فكرة الاتفاق بين نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة شئ مضحك، إذ إن هذا الاتفاق يكون على شئ من الطبيعي أن يحدث، ومن الطبيعي أن يكون لها أعمال من خلال النقابة، مؤكدة أن الورش الفنية المتاحة شئ خطأ ومعهد الفنون المسرحية هو المكان الذي يُخرج المواهب.

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