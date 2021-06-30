بهذه الطريقة.. رامى رضوان يحيي ذكري الأربعين للفنان الراحل سمير غانم



أحيا الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة تويتر، ذكري الأربعين للفنان الراحل سمير غانم.





وكتب رامي رضوان ، عبر تويتر قائلا: " اليوم يمر ٤٠ يوما على رحيلك يا حبيبنا..يا أغلى وأطيب وأجمل قلب الحزن على فراقك كبير".



وتابع "لكن يصبرنا الإطمئنان أنك في مكان أفضل بكثير.. بفضل الله عز وجل ودعاء ملايين من عشاقك أرجوكم قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له اللهم اغفر له وارخمه واسكنه فسيح جناتك".





وتوفي الفنان سمير غانم يوم 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين





وكانت آخر أعماله قبل رحيله، مسرحية “الزهر لما يلعب” التي قدمها خلال عام ٢٠٢٠، ولولا وفاته كان سيعاد عرضها خلال العام الجاري.