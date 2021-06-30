مصممة: الأصفر والروز والفوشيا موضة هذا العام

قالت مروة المدبولي، مصممة شنط وقبعات، إن موضة الألوان هذا العام تتمثل في الروز والأصفر والفوشيا، أما الألوان الفسفورية لم تنته بصورة كبيرة وما زالت موجودة.





وتابعت "المدبولي"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنها بدأت تصميم الحقائب بعدما حصلت على كورس خاص بالتصميم، وبعد ذلك قامت بإنشاء حقيقة وتطريزها، وهذا أعجب الناس كثيرا، وبعد ذلك قامت بإعداد جاكت جيز، وهذا أعجب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



