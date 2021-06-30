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مركز الأزهر للفتوى: البيان ضد لعبة "فورتنايت" تحذيري من التلاعب بالأديان والمقدسات
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 05:30 ص
شيماء حسن
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قال أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الالكترونية، إن البيان الذي أصده المركز بخصوص لعبة "فورتنايت" التي تضمنت تجسيدًا لهدم الكعبة هو كلام تحذيري من التلاعب بالأديان والمقدسات أيا كانت هذه الديانة.
وأضاف "الحديدي" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه لا ينبغي أن يدخل الهزل في الجد ولاسيما إذا كان هذا الجد مقدس من مقدسات الإسلام في شهر من الأشهر الحرم خاصة مع تقييد بعض الشعائر الدينية في ظل جائحة كورونا لمصلحة الناس والحفاظ على حياتهم.
وأكد أن الإساءة لجميع المقدسات أمر غير مقبول، مستطردًا: "نرفض الإساءة للمقدسات الإسلامية في الألعاب الالكترونية، وهذه اللعبة بها امتهان للكعبة المشرفة والتي هي من اعز المقدسات، وحتى لو من قام بها أحد المتطرفين فاللعبة سمحت بذلك، ولذلك كان لابد من تدخل المرصد لحماية عقيدتنا".
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