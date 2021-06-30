مركز الأزهر للفتوى: البيان ضد لعبة "فورتنايت" تحذيري من التلاعب بالأديان والمقدسات

قال أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الالكترونية، إن البيان الذي أصده المركز بخصوص لعبة "فورتنايت" التي تضمنت تجسيدًا لهدم الكعبة هو كلام تحذيري من التلاعب بالأديان والمقدسات أيا كانت هذه الديانة.





وأضاف "الحديدي" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه لا ينبغي أن يدخل الهزل في الجد ولاسيما إذا كان هذا الجد مقدس من مقدسات الإسلام في شهر من الأشهر الحرم خاصة مع تقييد بعض الشعائر الدينية في ظل جائحة كورونا لمصلحة الناس والحفاظ على حياتهم.



