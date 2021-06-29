تدشين قسم نسائي في كلية الحرم المكي





افتتحت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، قسما نسائيا في كلية الحرم المكي الشريف، وفق ما نقله حساب رئاسة شؤون الحرمين على "تويتر".

وقالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إن رئيسها العام، الشيخ عبد الرحمن السديس، دشن القسم النسائي في الكلية، التي تستقبل طلبة العلم الحاصلين على الشهادة الثانوية من السعوديين أو المقيمين في المملكة بصورة نظامية.



