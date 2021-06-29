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تدشين قسم نسائي في كلية الحرم المكي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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افتتحت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، قسما نسائيا في كلية الحرم المكي الشريف، وفق ما نقله حساب رئاسة شؤون الحرمين على "تويتر".
وقالت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إن رئيسها العام، الشيخ عبد الرحمن السديس، دشن القسم النسائي في الكلية، التي تستقبل طلبة العلم الحاصلين على الشهادة الثانوية من السعوديين أو المقيمين في المملكة بصورة نظامية.

ونقلت الرئاسة في بيان عن السديس قوله إن "المسيرة العلمية الشرعية الأكاديمية في الحرمين الشريفين مميزة بالعلوم النافعة ذات الوسطية المعتدلة، والتي تساهم في بناء جيل واعد من النساء في مجال الدراسات الشرعية".

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كليه الحرم المكي السعودية

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