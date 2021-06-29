موسيماني يستقر على ظهير الأهلي الأيمن ضد بيراميدز في الدوري

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على الإبقاء على أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليُمنى خلال المباريات المقبلة في الدوري.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وشارك أكرم توفيق أساسيًا في تشكيل الأهلي خلال مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا، وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية.





وأدى أكرم توفيق مستوى أكثر من رائع وكان أحد نجوم المباراتين لذا يرغب موسيماني في مواصلة الدفع به في المباريات المقبلة رغم عودة محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للفريق، بعد تماثل شفائه من إصابته الأخيرة.





وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء فريق الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، مجموع لقائي الذهاب والعودة.