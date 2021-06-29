Advertisements

موسيماني يستقر على ظهير الأهلي الأيمن ضد بيراميدز في الدوري

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على الإبقاء على أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليُمنى خلال المباريات المقبلة في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك أكرم توفيق أساسيًا في تشكيل الأهلي خلال مباراتي الذهاب والعودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا، وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية.

وأدى أكرم توفيق مستوى أكثر من رائع وكان أحد نجوم المباراتين لذا يرغب موسيماني في مواصلة الدفع به في المباريات المقبلة رغم عودة محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي للفريق، بعد تماثل شفائه من إصابته الأخيرة.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصاء فريق الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أبطال إفريقيا ن ضد بيراميدز في الدوري الأهلي يستقر على ظهير

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ ساعة

ريال مدريد يحدد شرطه لبيع نجم الفريق

منذ 33 دقيقة

عاجل.. تاكياس جونياس مديرًا فنيًا لبيراميدز خلفًا لأروابارينا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020 حتي الآن

منذ حوالي 3 ساعات

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على ظهير الأهلي الأيمن ضد بيراميدز في الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. هبوط حاد في أسهم اسمنت سيناء.. والشركة تنكر ملكيتها لحسن راتب

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد بالكامل لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ أقل من ساعة

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجم يوفنتوس مرشح للإنضمام إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 11 ساعة

"غدر بيه بسبب ٥ آلاف جنيه".. "الفجر" في منزل أسرة مدرب السباحة بالأهلي: "مخدناش العزاء" (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

موسيماني يرفض المجازفة بفيراري الأهلي أمام الترجي

موسيماني يستقر على مشاركة نجم الأهلي أساسيا أمام الترجي

موسيماني يحسم مصير قائد الجبهة اليمني في الأهلي أمام الترجي

موسيماني يستقر على الدفع بـ"الموهبة" أمام الترجي

موسيماني يستقر على الدفع بأكرم توفيق في هذا المركز أمام الترجي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:07 م

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

سبب تأجيل إعلان برشلونة لصفقته الجديدة

09:28 م

ريال مدريد يحدد شرطه لبيع نجم الفريق

11:30 م

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

08:10 م

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة