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لهذا السبب.. الجمهور لـ "سمية الخشاب": "معرفتيش تختاري راجل"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أثارت الفنانة سمية الخشاب ، الجدل بـ تغريدة نشرتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر " .

وكتبت سمية الخشاب : "أي إمراة بتقول أنا حاسة بالامان مع الراجل ده أيا كان بقي جوزها، خطيبها، حبيبها يا عزيزتي الأمان بالله دائما وأبدا وبس ".

ورد الجمهور عليها كالاتي: "انتي بس اللي ماعرفتيش تختاري راجل، "والله يا فنانة مش كل الناس واحد"، "نفس الكلام انا بقوله لأي راجل بردو".

وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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