" مكافحة الإدمان" يستعرض الظواهر الإيجابية لمعالجة قضايا التدخين في دراما 2021

استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحليل التناول الدرامى لمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة رمضان 2021، مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تحليل المضمون لعدد 26 عمل درامى هذا العام وان المساحة الزمنية لمشاهد التدخين كانت 3.9% من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية بعدما كانت 13% عام 2017 وان من أبرز أنواع التدخين التي ظهرت في الدراما 2021 السجائر بنسبة 80% والشيشة 16% وسيجار 10% وتدخين اليكترونى 7% وبايب1% وقد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من منتج.





جاء ذلك فى إطار سلسلة الأحداث والأنشطة التى أطلقها الصندوق على مدار عدة أيّام بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى نهاية شهر يونيو من كل عام، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد سعدى رئيس مجلس إدارة شركة Media Hub، وعضو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وعبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وعدد من الكتاب والفنانين وأعضاء مجلس النواب.





وأوضح " عثمان " أن المساحة الزمنية لمشاهد الكحوليات وتعاطى المخدرات كانت 1.3% من إجمالي المساحات الزمنية للأعمال الدرامية هذا العام بعدما كانت 4% % عام 2017،وأن من إبرز أنواع المخدرات التي ظهرت في الدراما هذا العام الكحوليات بنسبة 90% والحشيش 11% والهيروين 4% والمواد المخدرة 2%، حيث قد يتضمن المشهد الواحد على أكثر من مادة مخدرة.



