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أوكرانيا تقهر السويد وتتأهل لربع نهائي اليورو لمواجهة إنجلترا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
وكالات
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تأهل المنتخب الأوكراني إلى دور الثمانية بكأس أمم أوروبا (يورو 2020) بفوزه الماراثوني على نظيره السويدي 2 /1 اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر.

وتقدم اوليكساندر زينتشينكو بهدف للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 27 ثم أدرك إميل فورسبرج التعادل للسويد في الدقيقة 43.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء لوقت إضافي على شوطين، والذي شهد طرد اللاعب السويدي ماركوس دانيالسون في الدقيقة 98.

وخطف ارتيم دوفبيك هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

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دور الـ 8 في يورو 2020 تتأهل إلى دور الـ 8 في يورو 2020 أوكرانيا على السويد

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