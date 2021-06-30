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بعد معاناته من مرض العظم الزجاجي.. طالب بالثانوية العامة يستغيث بالسيسي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:01 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شيماء حسن
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وجه الطالب عمر فرج، الذي يعاني من مرض نادر يُعرف بمرض العظم الزجاجي رسالة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبه فيها بتوفير لجنة خاصة لأداء امتحانه في الثانوية العامة.

وقال "فرج" في تصريحات خاصة ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "نفسي في مسكن في الدور الأرضي لأني لا استطيع التحرك والنزول خوفًا من تعرضي للكسر في العظام، ونفسي أروح إلى الجامعة واشتغل وأعوض والدتي".

من جانبها طالبت والدة الطالب عمر بتوفير لجنة خاصة لأداء امتحانه، كونه يعاني من هذا المرض النادر والذي يجعل كل أطرافه العلوية أو السفلية معرضة للكسر مثل الزجاج، مشيرة إلى أنه يتعرض للكسر بصفة مستمرة وقام بإجراء 15 عملية جراحية حتى الآن.

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