بعد معاناته من مرض العظم الزجاجي.. طالب بالثانوية العامة يستغيث بالسيسي

وجه الطالب عمر فرج، الذي يعاني من مرض نادر يُعرف بمرض العظم الزجاجي رسالة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبه فيها بتوفير لجنة خاصة لأداء امتحانه في الثانوية العامة.





وقال "فرج" في تصريحات خاصة ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "نفسي في مسكن في الدور الأرضي لأني لا استطيع التحرك والنزول خوفًا من تعرضي للكسر في العظام، ونفسي أروح إلى الجامعة واشتغل وأعوض والدتي".



